ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Хампарцумян: Хората да не се заблуждават, че членството в еврозоната гарантира стабилност
"Аз не бих определил това като гръцки сценарий, въпреки че и там имаше раздути социални разходи. Всички тези щедри пенсии и социални придобивки си приличат“, посочи Хампарцумян. По думите му именно социалните разходи са основната тежест за Франция, макар страната да е избегнала най-големите щети от Зелената сделка.
"И у нас има пълзящи опити да наподобим държавите, които изпитват затруднения заради прекомерни социални харчове“, предупреди банкерът.
Хампарцумян подчерта, че обществото трябва да се освободи от заблудата, че членството в еврозоната гарантира стабилност.
"Еврото е предпоставка успешните да бъдат още по-успешни, но не е застраховка срещу лошо финансово управление. Всички изисквания за адекватна финансова политика остават също толкова важни, колкото и досега“, каза той.
По думите му самото поемане на дълг не е проблем – проблем е как се използват заеманите средства.
"Ние трябва да платим колективния рушвет на клептокрацията, за да влезем в еврото. Като общество трябва да изградим психика, в която публичните пари да работят по-ефективно, както и институциите“, коментира още банкерът.
Той допълни, че при пропадане на държавите няма "долна граница“, но все пак еврото има известна защитна функция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1464
|предишна страница [ 1/244 ] следващата страница
Коментари (11)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 7 мин.
0
преди 34 мин.
+1
преди 55 мин.
+2
преди 1 ч. и 11 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Миглена Ангелова скочи на лекарите
13:41 / 09.09.2025
Видео разкрива нови детайли от боя с шефа на полицията в Русе
11:09 / 09.09.2025
Пловдивски лекар извърши чудо с кралица на красотата
17:19 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета