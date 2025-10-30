ЗАРЕЖДАНЕ...
Хампарцумян: Не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко
©
Според него бурният ръст на цените през последните години вероятно няма да продължи със същата сила.
"Вероятно няма да продължат да се увеличават цените на имотите с тези темпове. Хубавите имоти в добра урбанизация дори при разклащане на пазара – ще задържат цена. Но и обратното – не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко – особено, ако се намира в по-лош квартал“, коментира банкерът в предаването "Седмицата на Дарик“.
Хампарцумян подчерта, че пазарът на недвижими имоти започва да се нормализира, след като дълго време бе под влияние на ниските лихвени проценти и ограниченото предлагане. В последните месеци се наблюдава охлаждане на търсенето, особено в сегмента на панелните жилища и в по-отдалечените райони на големите градове.
В същото време качествените имоти в добре развити квартали с добра инфраструктура, транспорт и достъп до училища и услуги вероятно ще запазят стойността си, дори при евентуално забавяне на пазара.
Банкерът предупреди и потенциалните купувачи, че инвестицията в имот не е гаранция за бъдеща печалба.
"Не трябва да се подхожда към покупката на жилище само с идеята, че цената му непременно ще се покачи. Имотите в по-лоши райони може дори да загубят стойност с времето“, уточни той.
Според експерти, на които се позова Хампарцумян, основните фактори, които ще определят динамиката на пазара през следващите години, са нивата на доходите, лихвената политика на Европейската централна банка и развитието на новото строителство.
В заключение той призова инвеститорите и купувачите да подхождат разумно, като преценяват не само текущата цена, но и качеството на локацията, инфраструктурата и потенциала за развитие на района.
Още от категорията
/
Митко Павлов: Насажда се хомофобия. Какво значение има дали някой спи с жена или мъж, ако е насилник?
09:30
Лекар предупреди: Тази година симптомите при COVID-19 и сезонния грип са сходни. Случаите на коронавирус скочиха
09:16
КТ "Подкрепа": Категорично няма да се съгласим ДДС да се увеличи на 22%. Това ще намали покупателната способност на народа
29.10
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
Д-р Брънзалов: Българската здравна система съществува на европейско ниво, но с мижаво заплащане
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Иван Тенев
10:20
Актуални теми
Аре бежи
преди 1 ч. и 5 мин.
Какво прозрение от невероятен експерт! Този вече и имотни съвети ли дава? Топ финансистът завършил химия! Питайте го за Ковид, за войната в г**а, Украйна, Венецуела и за състоянието на футбола в Монголия. Сигурно ще има невероятна вътрешна информация!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.