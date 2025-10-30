Бившият изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк“ и един от най-опитните финансисти в страната – Левон Хампарцумян коментира текущите тенденции на пазара на недвижими имоти у нас.Според него бурният ръст на цените през последните години вероятно няма да продължи със същата сила."Вероятно няма да продължат да се увеличават цените на имотите с тези темпове. Хубавите имоти в добра урбанизация дори при разклащане на пазара – ще задържат цена. Но и обратното – не е сигурно, че ако сега закупите имот на една цена, след години той няма да струва по-малко – особено, ако се намира в по-лош квартал“, коментира банкерът в предаването "Седмицата на Дарик“.Хампарцумян подчерта, че пазарът на недвижими имоти започва да се нормализира, след като дълго време бе под влияние на ниските лихвени проценти и ограниченото предлагане. В последните месеци се наблюдава охлаждане на търсенето, особено в сегмента на панелните жилища и в по-отдалечените райони на големите градове.В същото време качествените имоти в добре развити квартали с добра инфраструктура, транспорт и достъп до училища и услуги вероятно ще запазят стойността си, дори при евентуално забавяне на пазара.Банкерът предупреди и потенциалните купувачи, че инвестицията в имот не е гаранция за бъдеща печалба."Не трябва да се подхожда към покупката на жилище само с идеята, че цената му непременно ще се покачи. Имотите в по-лоши райони може дори да загубят стойност с времето“, уточни той.Според експерти, на които се позова Хампарцумян, основните фактори, които ще определят динамиката на пазара през следващите години, са нивата на доходите, лихвената политика на Европейската централна банка и развитието на новото строителство.В заключение той призова инвеститорите и купувачите да подхождат разумно, като преценяват не само текущата цена, но и качеството на локацията, инфраструктурата и потенциала за развитие на района.