Абсолютен хаос е настъпил на АМ "Хемус" в платното за Варна, съобщават шофьори в социалните мрежи.



Има ужасно задръстване между 18 и 23 км по магистралата в посока морската столица, колите се връщат наобратно в насрещното заради блокираното движение.



Припомняме, че движението по "Хемус" е спряно и в двете посоки заради снегопочистване, както за тежкотоварни МПС-та, така и за леки коли.



Шофьорите съветват да не се тръгва на път заради усложнената обстановка, а от "Фокус" ви съветваме да се движите с повишено внимание!