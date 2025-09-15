Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Харалан Александров: Наблюдаваме задълбочаваща се радикализация и все по-ирационално поведение 
Автор: Цоня Събчева 16:09Коментари (0)78
© Фокус
Наблюдаваме задълбочаваща се радикализация, все по-ирационално поведение от страна както на отделни части на общността, на отделни индивиди и групи, така и на политически актьори. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио "Фокус“ социалният антрополог Харалан Александров. 

Александров успокои, че всички процеси, които се наблюдават не са характерни само за България. 

"Същите процеси на радикализация и криминализация на политиката, на приемането на насилието като легитимно средство, в широкия смисъл на насилие, което се приветства и насърчава, и разбира се, политическото насилие, всичко това е тенденция, която се вижда в много други общества и която води до социален срив и блокиране на нормалното функциониране на общността", обясни той. 

На фона на международната дестабилизация, с продължаваща война, социалният антроплог заяви, че тревогата на обществото е разбираема. "Хората са недоволни и че очакват нещо, което дори не знаят какво е от правителството, като че да ги успокои и ощастливи, това прави много по-сложна и по-тежка задачата на лидерството и на политическата класа. И същевременно виждаме, че една част от тази политическа класа се е заела неуморно, всеотдайно, изключително целенасочено и доста злонамерено да разрушава остатъчното доверие в социалния ред и да тласка към анархия, хаос и безредие", допълни той. 

Александров посочи, че има две тенденции в момента в обществото - тенденция към разруха и тенденция към градеж, допълвайки, че същото е и в политическото поле. 

Според него се наблюдават разрушителни политики, които се изразяват в постоянен саботаж, с атаки и обезценяване на усилията на управлението. 

"Възраждане“ са много активни и доста агресивни в поведението си, но те поне казват: "Ние смятаме, че България трябва да напусне Европейския съюз и НАТО и да мине към общо взето Евразия“, да влезе в БРИКС или в някакъв друг формат. Така да се каже, те предлага проект за бъдеще. За разлика от тях, не виждам такъв проект за бъдеще, който да ни предлагат останалите опозиционни сили. "Величие“ са интересни, защото те ни предложиха проект за минало. Те си представят, че хората трябва да живеят в замъци, около които живеят селяните. Господарят живее в кулата на замъка и тренира селяните за война или нещо такова. В най-тежка позиция са така наречената проевропейска демократична опозиция - "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“, които по необходимост внасят един след друг вотове на доверие, общо взето са обречени", обясни той. 

"Не искам да коментирам поведението на президента Радев, който за голямо съжаление така и не успя да влезе в ролята на балансьор", посочи Александров и допълни, че тази роля се изпълнява в момента от Борисов. 

"От нас, българското правителство и българското общество зависи дали ще продължим по пътя на развитието, на който се върнахме с големи усилия и с големи загуби след тези 4 години на хаос, лутане, боричкане, озлобление и сразяване", завърши социалният антрополог.

Още по темата: общо новини по темата: 1042
15.09.2025 »
15.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
14.09.2025 »
13.09.2025 »
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
Цветлин Йовчев за случая в Русе: Абсолютно резонно никой да не бъде задържан
18:45 / 13.09.2025
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
Любен Дилов – син с гневен пост: Мечтая си за връщане на правото на полицията да бие
10:59 / 13.09.2025
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
Едни не я познават, други са я забравили, но Елвира Георгиева се завръща на сцената след 25 години
12:50 / 13.09.2025
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
Човешката постъпка на този мъж предизвика сълзи не само в очите на участниците в "Игри на волята", но и на всички зрители
11:46 / 13.09.2025
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
Несебър оглави британска класация за евтино късно море. Туристите: Храната – вкусна, плажът – невероятен
08:22 / 13.09.2025
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
Нина Добрев: Бях една от най-нископлатените актриси в "Дневниците на вампира"
18:32 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, до 4000 евро за пияни шофьори
10:34 / 13.09.2025
Актуални теми
Първият учебен ден
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Войната в Украйна
Катастрофи в София
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: