Хасан Адемов.
Той обяви, че в тази връзка са планирани срещи с регионалните директори на дирекциите за социално подпомагаме. "Ако има сигнали, ще бъдат проверени всички случаи и ще бъдат взети съответните мерки. Ще бъдем абсолютно безкомпромисни", допълни Адемов.
Социалният министър увери, че са подготвени 11 пакета с хранителни помощи по програмата "Храни и основно материално подпомагане“, която ще бъде ускорена. "Било е предвидено те а бъдат раздадени след изборите. Не смятам, че гладът и потребностите на уязвимите групи могат да бъдат зависими от една или друга дата на избори",категоричен бе той.
530 хиляди души са бенефициенти на тази система.
"Няма да допуснем по никакъв начин тези хранителни пакети няма да бъдат използвани в предизборната кампания, защото практиката показва, че местната власт и политически партии си позволяват по един или друг начин да заявят, че това е подкрепа от кметството или от кмета на населеното място А всъщност става въпрос за подкрепа от държавата", заяви още Адемов.
