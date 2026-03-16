Хасан Адемов пред bTV. Подкрепата ще достигне до 531 000 души, а общото тегло на всички продукти е над 4700 тона. Министър Адемов беше категоричен, че ще бъде безкомпромисен при опит за злоупотреби с тези хранителни пакети за предизборни цели.
"Ние знаем в кои райони ще има такъв тип злоупотреби. От дирекциите "Социално подпомагане“ ще обикалят и ще правят изненадващи проверки, за да не си позволява местният кмет волността да каже, че това са продукти от него или от политическия лидер“, заяви министър Адемов. Днес той лично ще присъства на един от пунктовете за раздаване, за да проследи процеса.
"Уязвимите групи са най-податливи на натиск, защото понякога хлябът им зависи от гласа им. Това искаме да спрем. Не може европейски и национални средства да се разпределят на база за кого гласуваш. Те са за всички. Ние искаме да направим така, че местна власт, местни авторитети да не могат да се възползват от ситуацията и да натискат хората. В по-малките населени места зависимостта е тотална. Директорът на социалната услуга е зависим от кмета. Кметът пък е зависим от политическата сила, ако го е издигнала такава“, допълни Адемов.
Подкрепата за най-уязвимите е един от основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика и на целия кабинет. В тази връзка се предприемат и мерки за подкрепа на гражданите с ниски доходи заради покачването на цените на горивата.
"Гражданите, които имат средномесечен доход до два пъти линията на бедност – 791 евро и имат личен автомобил или имат лизингов договор за автомобил, имат право на подкрепа в размер на 20 евро“, обясни Адемов. Тази сума ще постъпва директно по сметките на хората без да трябва да подават заявления.
"Кръгът на тези, които имат право да получат подкрепата, ще бъде определен от Националната агенция за приходите, които имат всички данни за доходите. Механизмът ще се активира при положение, че има трайна тенденция за поскъпване на горивата и колко време ще продължи ще зависи от това“, допълни социалният министър.
Адемов беше категоричен, че социалните плащания и увеличението на пенсиите са гарантирани. Той призова депутатите да се въздържат от популизъм при приемането на удължителния закон за бюджета въпреки предизборната обстановка. "Когато популизмът влезе в Народното събрание, разумът го напуска, включително и финансовият разум“, каза той.
Екипът в Министерството на труда и социалната политика продължава да работи, за да предотврати използването на социалната система за предизборни цели.
"Ние се фокусираме там, където имаме сигнали. Ще имаме нулева толерантност към тези, които процедират по подобен начин. Площадът ясно заяви – искаме честни и прозрачни избори. За да има доверие в институциите, трябва да минем през честни избори“, каза Адемов.
Хасан Адемов: Ще бъдем безкомпромисни към злоупотреби
