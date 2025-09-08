ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Хеликоптер "Кугър" се включи в гасенето на пожара край с. Лисово, а в Община Свиленград бе обявено частично бедствено положение
Хеликоптер "Кугър“ от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в района на с. Лисово, съобщиха от Министерството на отбраната. Той е с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в района на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково. Вертолетът излетя в 18:05 ч. днес, 8 септември, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.
Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара е по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.
В гасенето на пожара участват и екипи на РДПБЗН - Хасково, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.
Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.
Към този момент няма опасност за населените места.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 299
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: