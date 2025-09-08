© виж галерията Пожарът на територията на Сакар, между селата Младиново, Лисово и Костур, вече е обхванал около 5000 декара. Огънят продължава да се разраства, съобщиха от Областна администрация Хасково. По-рано "Фокус" ви съобщи, че и хеликоптер ще помогне за овладяването на огъня, а в Община Свиленград бе обявено частично бедствено положение.



Хеликоптер "Кугър“ от състава на ВВС участва в гасенето на пожара в района на с. Лисово, съобщиха от Министерството на отбраната. Той е с екипаж от 24-та авиационна база от състава на Военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в района на с. Лисово, общ. Свиленград, обл. Хасково. Вертолетът излетя в 18:05 ч. днес, 8 септември, за да извършва гасене по въздуха над засегнатия от пожара район.



Участието на хеликоптера и военнослужещите в погасяването на пожара е по искане на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ - МВР.



В гасенето на пожара участват и екипи на РДПБЗН - Хасково, доброволното формирование "Свиленград", както и служители на Държавните горски стопанства в Свиленград, Тополовград и Харманли.



Утре в действията по овладяване на пожара ще се включат и военнослужещи от военно формирование – Хасково, като хеликоптерът ще продължи да подпомага гасенето от въздуха.



Към този момент няма опасност за населените места.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.