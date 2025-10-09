Хидробиолог от БАН: Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети

© bTV Имаме едно огромно неразбиране на природните явления, които са по нашето Черноморие. Отделно много инвеститори се възползват от различни "дупки“ в закона и докато това се случва, ще има и жертви, и много по-големи щети. Това каза пред bTV д-р Радослава Бекова - хидробиолог от БАН.



Тя също изрази недоумението си относно издаването на разрешителни в зоните, които са забранени за строеж.



"От над 10 години с моите колеги сме заснели цялото ни черноморско крайбрежие. За това време то е толкова видоизменено. От една страна, има застрояване на самата крайбрежна ивица, което е абсолютно забранено. От друга – имаме застрояване на самите речни устия. От трета страна, имаме застрояване на дюните, които заедно с плажната система, представляват едно цяло в релефа. При високи вълни и бури има естествената бариера, която защитава крайбрежието от наводнение“, поясни Бекова.



"Реките и деретата се знаят. Нещо, което е изключително характерно за черноморското ни крайбрежие, са реките, които пресъхват през по-голямата част от годината. Те са малки, до средно големи реки. С изменението на климата и с явленията, които в момента наблюдаваме, имаме едни реки, които в едни години имат води, а в други – нямат“, каза още д-р Радослава Бекова.



Тя даде пример със застрояването на Камчийски пясъци.



"В момента се водят дела, инвеститори искат да строят. Река Камчия е най-голямата река на северното ни крайбрежие. Това са места, които не трябва да бъдат застроявани“, съобщи тя.



Хидробиологът е категоричет, че решението се крие в премахване на всички постройки, които са "на пътя на водата".