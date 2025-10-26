ЗАРЕЖДАНЕ...
Хиляди българи празнуват днес!
© Фокус
Днес трябва да почерпят всички, които носят имената: Димитър, Димитрина, Димитрия, Деметра, Дима, Димо, Димка, Димчо, Димана, Драго, Драгомир, Драган, Митко, Митра, Митка, Митрана, Мита.
Според легендата Св. Димитър е покровител на зимата и студа и е по—голям брат на Св. Георги. Той язди на червен кон, а от дългата му бяла брада се изсипват първите снежинки — "Дойде ли Димитър, идва и снегът“. Като предвестник на зимата и студа светецът се свързва със света на мъртвите. Затова около празника е една от най-големите Задушници.
На Димитровден се прибират ралата на сухо, редят се дървата за зимата, очакват се първите снегове. Димитровден е приет също като ден на строителя. Празнуват всички архитекти, проектанти, строителни инженери и всички, ангажирани в сферата на строителството. Професионален празник и на ковачите, техниците, инженери те и металурзите.
Димитровден се характеризира с обредно полазване — гадаене по първи гост. Обредът тук се нарича булезен, булезване или полязка. Вярва се, че ако първите полазници са момчета, през година ще се раждат повече мъжки животни. Ако полазникът е добър и имотен човек, годината ще е здрава, плодовита и благополучна.
На Димитровден започват годежите и сватбите, момите извиват сглядно хоро пред ергените и техните родители. В старопланинските райони следят ако срещу празника месечината е пълна, пчелите ще се роят и кошерите ще са пълни с мед, а кошарите ще са пълни с агънца. Иманярите вярват, че в нощта на Димитровден небето се отваря и заровените жълтици проблясват със синкав пламък.
Още от категорията
/
"Пирогов": Детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия
09:07
България е в челните позиции по производство на подправката, наречена "червено злато". 1 грам струва над 30 лева
09:05
Доц. Ангел Кунчев: Празниците няма да бъдат отменени, но избягвайте зачервени, кашлящи и кихащи хора
24.10
Психолог: Един човек, който постоянно е под стрес, че не се справя добре, определено е тревожен
24.10
Богомил Николов: Понеже ВиК не може да каже на хората "Сега ще ви увеличим цената с 5, 10, 20, 50%", измисли такса "Водомер"
24.10
Енергиен експерт: Очаква се поскъпване на горивата с 10–15%, ако на 21 ноември руският петрол бъде изтеглен от международните пазари
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.