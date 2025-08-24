Хиляди на протест срещу безводието в Плевен: Настояват за оставка

© Фейсбук Хиляди граждани на Плевен излязоха на протест. Причината е хроничното безводие и тежкия режим. Протестът започна от 17:30 часа пред ВиК, като планът е да се пренесе и пред община Плевен, предаде репортер на "Фокус".



Жители на града считат действията на институциите за умишлени. Според тях проблемът се корени, не в липса на вода, а в лошото й управление и липса на координация между отговорните институции.



Последваха и искания за оставка на ръководството на община Плевен и замерване с боклуци на регионалното ВиК.