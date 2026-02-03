Хиновски: Проектът "Белене" беше управляван от некадърни хора и затова свърши в този гьол
Проблемът с проекта "Белене“ по думите му е прозрачността и влизането на инвеститори, които да гарантират ефективното използване на средствата. "Има ли 100% държавно финансиране, този проект ще носи съмненията за корупция и за раздуване на разходите. Необходимо е преформатиране на проекта. Водили сме разговори с много западни компании, които искат да участват в този проект. Тази схема държавата да прави АЕЦ "Белене“ повече няма да бъде предлагана“, заяви Хиновски.
Реакторите, с които България разполага, имат ресурс 60 години след пускане в експлоатация. "До пускане в експлоатация оборудването не старее, тъй като то е изцяло машинно. Ако стоманата се съхранява добре, нейното използване може да започне след 10 години и безопасността не е компрометирана. Показателите на безопасност зависят до голяма степен от системите за управление на тези реактори, а те нито са купени, нито са доставени, нито са проектиран“, поясни експертът.
/
/
