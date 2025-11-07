"Законопроектът за въвеждане на "особен управител" решава във всички случаи въпроса с бъдещите санкции, защото по този начин създава условия за назначаване на "особен управител" и рафинерията да работи, но от закона до реалното оставане на рафинерията в работа има много стъпки, които не знам до колко са обмислени", каза енергийният анализатор д-р Иван Хиновски."Един особен управител не може да бъде назначен за 2 или 5 дни. Трябва да бъде назначен след приемането на наредба за работа. Редица условия трябва да му бъдат вменени, права и отговорности", добави още той пред bTV.Според него трябва да бъде назначен екип. Той не може да работи сам. Освен това в закона не е предвидено, че до влизането в ефективна работа на един "особен управител" трябват поне два месеца - институционализиране на тази инстанция."Закъснели сме. Вие ще видите колко време ще бъде необходимо да се изберат тези лица (в проектозакона са до 3). Много е важно едно от тези лица да бъде на престижна, световна петролна компания. Това би вдъхнало повече увереност в действията на "особен управител", заяви още Хиновски.Относно разликата между българския закон и немския: В нашия закон се допуска операции с активите на дружеството на "Лукойл", докато в немския закон няма предвидено действие по разпродаване на активи", заяви още експертът. Не посмяха толкова дълбоко да внесат промяна, добави той. Във времето са притеснени нашите управляващи за най-изгодния вариант - национализация. Това е много рисково, смята Хиновски. Това е много тежко решение, би трябвало да се преосмисли, добави още той.