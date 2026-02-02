Получен е сигнал за опожарена хижа в землището на село Гинци. Открити са три безжизнени тела на мъже. На място е установено, че е опожарена част от бившата хижа "Петрохан“, която към момента се стопанисва от частно лице. Това каза на брифинг пред журналисти началникът на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов относно откритите по-рано днес три тела.По думите му мъжете са живеели в хижата."Откритите тела не са овъглени. Към момента няма данни за изстрели. На по-късен етап разследването ще покаже имало ли е изстрели и дали има други съпричастни лица. Предполагаме, че хижата е била обитавана от трите лица. Знаем, че тези лица са живеели в хижата. Вътре има газови бутилки и е опасно все още да направят оглед вътре в самата хижа. Към момента няма задържани. Не мога да коментирам дали има заподозрени", каза още той."Дали е имало изстрели или не, тепърва ще се установява. В самото начало на разследването сме“, каза ръководителят на окръжната прокуратура в София Христина Лулчева."Хижата се намира на трудно достъпно място. Самата хижа е опожарена. В момента, в който получим уверения от пожарната, че е безопасно да влезе в хижата, ще извършим действия по разследването и ще знаме какво има вътре в хижата. Към момента нямаме свидетели, които да са били в зоната на хижата. Подлежи на установяване и каква дейност са извършвали тримата, имали ли са оръжия, законни ли са били тези оръжия. Към момента не може да се установи каква е причината за смъртта на тримата мъже. Това е тежко престъпление. Имаме три трупа, което е убийство на повече от две лица. Само съдебно-медицинска експертиза може да докаже каква е причината за смъртта на тези три лица", каза още тя.