Хората, които сега получават чисто 1975 лв., догодина би трябвало да получават 1954 лв.
Заложените в проекта по-високи осигурителни вноски и по-висок максимален осигурителен доход ще намалят заплатите на всички работници и служители. Това показват изчисления на Българската стопанска камара (БСК).
Ако вземем за пример заплата от 1213 лв., колкото догодина ще е минималното възнаграждение. Сега служителят, който я получава, взима чисто 941 лв., а с новите правила догодина ще получава около 931 лв, или с близо 10 лв. по-малко.
Хората със средна за страната заплата – от 2545 лв. сега получават чисто почти 1975 лв., а догодина би трябвало да получат 1954 лв., или 20 лв. по-малко.
Най-сериозен е ударът върху хората на високи заплати. При доход 5000 лв. тази година работникът получава чисто почти 3988 лв, а догодина сумата ще 3893 лв., или 95 лв. по-малко.
В знак на несъгласие с предложенията на Министерството на финансите работодателските организации днес бойкотираха заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Бизнесът обяви, че са недоволни от заложените разходи разходи, липса на реформи и растящия дълг във финансовата рамка за следващата година
На това заседание трябваше да бъде обсъден проекта на бюджета за следващата година, а след това да бъде гласуван от правителството. Чак след това може да бъде внесен в Народното събрание.
Критиките на бизнеса към проектозакона започнаха с това, че няма диалoг и са получили проекта в "12 без 5“. Те твърдят още, че срещу предложените разходи, не стоят нито цели за изпълнение, нито има адекватни реформи.
Притеснява ги и нарастването на дълга (плановете са за нов дълг над 10 млрд евро).
Синдикатите признаха, че бюджета не е съвършен, но призоваха за диалог.
Работодателите отчетоха, че напускането им е символичен акт и не пречи властта да приеме бюджета.
А финансовият министър Теменужка Петкова запази мълчание след скандала с провалената тристранка.
