© Meteo Bulgaria Хотел в Лозенец е под вода. Улиците и тротоарите в курортния град също санаводнени.



Кадри, разпространени от Meteo Bulgaria показват наводненото лоби на хотела, плаващи шезлонзи и шатри, а от басейна е останал само върха на стълбата.



Според очевидеца, който е изпратил клиповете до Meteo Bulgaria, водата е дошла с вълна.



"Фокус" припомня, че днес на територията на цялата община е обявен неучебен ден за всички училища и детски градини заради проливните дъждове.



