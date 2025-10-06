Хотелиер: Може да се каже, че заплатите растат

© Кризата за кадри в хотелите се задълбочава. Зимният сезон предстои и се търсят хора, които да работят в сектора.



"Въпреки повишението на заплатите, това нещо няма как на този етап да бъде решено", коментира изпълнителният директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели Георги Дучев.



Какви са причините за липсата на кадри



Той отбеляза, че хотелите в България са не само сезонни - има и целогодишни. По думите му при сезонните хотели проблемът е най-сериозен.



Дучев изтъкна, че сред причините за проблема е смяната на поколенията.



"Новите модели на поведение, които социалните медии диктуват, е дистанционната работа. Все по-малко се цени работата на място. Хотелиерството е такъв бизнес, че там няма как да се работи дистанционно", каза Дучев пред Bulgaria ON AIR.



"Заради пандемията имиджът на бранша доста пострада като работодател. Кризата беше много страшна. В продължение на две години тази индустрия почти изчезна в световен мащаб. Мерките бяха изключително рестриктивни", добави той.



Демографската криза



Според изпълнителния директор на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели, сред причините за недостига на кадри е и демографската криза.



"Като нация се топим с 50 хил. годишно. Това рефлектира върху цялата икономика", подчерта Дучев.



Гостът отбеляза, че в хотелите има безплатно хранене и безплатни нощувки, които се добавят към заплатите.



"Ежегодно правим допитване и може да се каже, че заплатите растат", заяви Дучев.



На въпрос какви са предизвикателствата пред зимния сезон, той отговори, че най-важното е да има сняг, за да може сезонът да бъде по-дълъг.