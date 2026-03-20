Хотелиер: Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е друг
©
"85% от работниците ми ще бъдат от чужбина. Това не е защото не обичам нашите български работници, но тях ги няма. Защо ги няма? Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е, че тук се презастрои. Приоритет на държавата не е туризмът", каза пред БНТ Веселин Налбантов - заместник-председател на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация.
Налбантов коментира и липсата на квалификация у българите и нуждата от наличие на учебни центорве за персонала.
"При "лошия" социализъм хората, които са започнали да строят тези летни курорти са решили въпроса като са направили учебно-промишлени предприятия", каза той.
Дефицит на кадри има за всички позиции - готвачи, сервитьори, бармани, хората, които имат желание да работят не са обучени.
Налбантов отбеляза, че държавите, от които си намират служители са Непал, Казахстан, Узбекистан.
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.