Хасан Адемов.
"Държавата няма да допусне натиск върху уязвими групи преди изборите", заяви той.
По думите му в област Благоевград има 5420 лични асистенти, от които 142 са в Якоруда, а 132 – в Белица. По програмата за топъл обяд в община Белица има 850 ползватели, а в община Якоруда – 840.
"Всички тези хора са от уязвими групи и са подвластни на един или друг тип влияние от местни авторитети и политически партии. Ние сме тук да успокоим гражданите, които получават подкрепа. Цялата тази група трябва да бъдат спокойни, че държавата в лицето на всички институции стои зад избирателните им права. Никой не може да ги лиши от топъл обяд, асистентска подкрепа. Тези пари са по линия на европейската солидарност. Никой не може да си позволи да каже, че това са пари от общински бюджет", каза още Адемов.
"Няма да допуснем нарушения, свързани с политическите права на гражданите. Всеки, който се чувства заплашен, може да поде сигнал. Всеки сигнал, който бъде подаден, ще бъде разгледан". Това каза и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.
ФОКУС припомня, че още миналата седмица министър Адемов отбеляза, че най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации. Сред рисковите зони той посочи социални програми като "Топъл обяд“, дейността на Дирекциите "Социално подпомагане“, както и услугите на личните асистенти.
Храна срещу вот? Адемов: Държавата няма да допусне натиск върху уязвими групи преди изборите
