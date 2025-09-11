Христо Гаджев за дроновете над Полша: Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Русия

© novini.bg "Абсолютно ненужна и непровокирана ескалация от страна на Руската федерация. Хубавото е, че въздушната отбрана и системата за ранно въздушно предупреждение на НАТО работи", така коментира атаката с руски дронове над Полша Христо Гаджев от ГЕРБ пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".



"Въпреки тази провокация, съюзниците успяха да реагират и да поразят потенциалата заплаха. Подобни действия от от страна на Русия могат само да ескалират конфликта. Всички страни членки сме готови са защитим територията на Алианса и показахме, че го можем.", каза още той.



По думите му всякакъв опит от страна на Русия за развитие на конфликта в Европа със сигурност е риск за България.