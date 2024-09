Христо Христозов: Фестивалният живот е празникът на киното

© Фестивалният живот е празникът на киното. Най-ключовите моменти в историята на киното се случват на фестивалите, защото това е мястото, където се показват премиерни заглавия от цял свят, събират се режисьори, актьори, продуценти, кинокритици и, разбира се, най-важното – публиката, която жадува да види филмите. Това коментира в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов кино програматорът Христо Христозов.



Най-старият кинофестивал и един от трите най-големи наред с Берлин и с Кан – фестивалът във Венеция – и тази година представя много добри филми на вниманието на зрителите, но липсва изключително впечатляващ и разтърсващ филм, който да бележи цялата година, сподели той.



Голямата награда "Златен лъв“ във Венеция тази година спечели испанският режисьор Педро Алмодовар за неговия първи пълнометражен англоезичен филм, "Съседната стая“ (The Room Next Door) – камерна драма, посветена на евтаназията и на правото на човек да избира кога да си отиде. "Моят личен фаворит е The Brutalist на режисьора Брейди Корбет. Филм с Ейдриън Броуди и още куп звезди. Филм, който разказва абсолютно монументалната история на архитекта Лазло Тот. Начинът, по който е направен този филм – Ейдриън Броуди е абсолютно великолепен – мен лично ме остави без дъх,“ разказа Христозов и допълни, че все пак неговият фаворит е взел награда за режисура.



Наградата за най-добра женска роля отиде при Никол Кидман, която прави прекрасна роля в Babygirl на Халина Рейн, "където тя играе жена на средна възраст, много успешна в бизнеса, но не толкова в интимен план. Никол Кидман е изключителна, поне за мен това беше един от фаворитите на фестивала“.



Наградата за най-добра мъжка роля е била голяма изненада, разказа още програматорът, тъй като очакванията са били статуетката да грабне Ейдриън Броуди. Венсан Линдон беше отличен като най-добър актьор за ролята му в "Игра с огъня“, в който се разказва за борбата на един баща да запази семейство си, разкъсвано от крайнодесния радикализъм във Франция. "Изключително въздействащ мъжки филм. Филм за родителството – поне за мен е изключително важна тема. Нямам съмнение, че ще го покажем на Киномания и съм сигурен, че ще се хареса на публиката.“



По думите му тазгодишните фестивали, както във Венеция, така и в Кан, показват една доста тъмна страна на човечеството. "Не бих казал, че темите вдъхват много надежда за човечеството – повечето теми са свързани с войната, проблемите на съвременния човек. Войната особено много присъства в тазгодишните филми, страшно много пост-апокалиптични филми има, едни мрачни прогнози за бъдещето. И когато някой направи ведър и човешки филм, аз всъщност се радвам,“ каза той и посочи за такъв филм втория “Бийтълджус" (Beetlejuice Beetlejuice), който беше показан на фестивала извън конкурсната програма: "Аз наистина се забавлявах. Този филм ме върна в едно време, в което киното по простичък начин разказваше истории. Няма някакви специални ефекти, те са съвсем обикновени, обаче вълнуват. Със сигурност е глътка въздух и е приятно забавление.“



Филмът "Жокера: Лудост за двама“ (Joker: Folie à Deux) с участието на Хоакин Финикс и Лейди Гага, кино програматорът определи също като "приятен за гледане мюзикъл, който не успя да отговори на очакванията, особено след първия филм, който определено се хареса на голяма част от хората“. Световната премиера на кинофестивала във Венеция имаше и филмът "Сбъркан“ (Queer) на режисьора Лука Гуаданино, в който "се случва едно гонене в търсене на себе си, битка със зависимостите, търсене и на връзката с другия, нещо отвъд, нещо, което не разбираме“.



"Моят скрит фаворит се казва "Любов“ на един норвежки режисьор: Дег Йохан Хаугеруд, който е част от трилогия, озаглавена "Секс“-"Любов“-"Мечти“. Вече излезе "Секс“ в Берлин тая година, "Любов“ беше с премиера във Венеция и чакаме последния му филм "Мечти“. Филмите са по някакъв начин любовно писмо на норвежците към тяхното родно Осло – говорят за интимността, но по един абсолютно безсрамен начин. Вълнувам се, че "Любов“ ще бъде показан на Киномания,“ добави той.



Христо Христозов сподели още, че на предстоящата Киномания могат да се видят много качествени филми, като "Анора“ на Шон Бейкър, който взе "Златна палма“ в Кан, новия филм на Франсис Форд Копола "Мегалополис“, както и премиерата на новия "Гладиатор“, с който Ридли Скот се завръща като режисьор. "Откриването ще бъде с филма "Стадото“ на Милко Лазаров. Един изключително любопитен филм с магически реализъм, в който виждаме младата актриса Весела Вълчева, която си партнира със Захари Бахаров.“



На Киномания ще се види и ретроспектива на Хаяо Миядзаки с някои от неговите по-стари филми, някои от които не са показвани на голям екран в България. "Ще отбележим годишнина на Марчело Мастрояни, годишнина на Марлон Брандо, разбира се, с техни емблематични филми и с един нов филм, в който Мастрояни е представен през погледа на неговата дама Катрин Деньов, на дъщеря му Киара Мастрояни, на неговата близка Стефания Сандрели. "Моя Марчело“ е свеж поглед към неговия живот и към наследството, което оставя,“ отбеляза още Христозов.