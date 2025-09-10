Христо Ковачки: Работя за европейско бъдеще в енергетиката. Политическите интриги са нездравословни за нацията

© Чух десни хора да отправят несъстоятелни политически обвинения на фона на годишната реч за състоянието на Европейския съюз, която Урсула фон дер Лайен произнася. Докато у нас се занимаваме с интриги, изпускаме да работим и да случваме онова, за което Европа мечтае - “заетостта да върви ръка за ръка със съвременната икономика“. Това се казва в позиция на енергийния експерт Христо Ковачки.



"Разговорът за икономика е този, който ще доведе до това да опазим регионите от бедност.



Представям си, че този разговор трябва да се води от дясномислещи хора и от бизнеса, който генерира продукт и добавена стойност.



Политическите интриги не са моя тема и не знам как да я коментирам. Мога да кажа, че си плащам данъците и че както аз, така и проекти, по които работя, са обект на многократни проверки.



Европа говори за справедлив преход, за награждаване и стимулиране на тези, които намаляват въглеродните емисии и се стремят към въглеродно неутрална икономика.



Америка говори за зелени въглища, които са еднакво безопасни с използването на природен газ.



Светът говори за конкурентност и икономика и е на прага на нова технологична революция.



Уважавам мнението на всеки и правото му на изразяване, но смятам, че обществото има право да избере кой е важният дебат: този, който показва зрелище или онзи, който показва какъв ще бъде нашият подход, за да имаме модерна и конкурентна икономика.



Защитавам българската енергетика повече от 20 години. Няма да спра да го правя и да повтарям, че тя е основен стълб на икономиката.



Г-жа Урсула фон дер Лайен отбеляза, че трябва да работим за повторно съединение на Европа. В контекста на нашата страна ще кажа същото.



Нека политическите интриги отстъпят място на разговора за стабилна, модерна и развиваща се българска икономика", се казва още в позицията.