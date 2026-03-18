Христо Мутафчиев: Диагнозата е ясна, имаме проблем!
"Диагнозата е ясна. Имаме проблем.
Следя внимателно заявките на министър Найден Тодоров още от 2023 година. Подкрепям неговата визия за ситуацията. Отдавна говорим, че е необходима промяна. Този вид финансиране изпълни своята мисия, когато беше създаден. За жалост, механизмът се изроди. Това не означава, че трябва да бъде унищожена конкурентоспособността на отделните институти.
И още нещо, не може да се обвързва културата само с думата театър. Театърът не е сергия. Артистите не са амбулантни търговци. Системата не трябва да "произвежда“ само количество, а качество и обществено благо.
Ясни са проблемите. Дефинирали сме ги многократно вече. За справка, изговаряме тези проблеми по време на всички форуми, които организираме с представителите на сектора от сценичните изкуства. Това, че институтите няма да се закриват е добро начало на социалния диалог. Но сме бдителни. Категоризирането на сценичните пространства не бива да е параван за орязване на финансирането. Професията се обезкървява. Младите бягат. Необходимо е обвързване на възнагражденията със средната работна заплата за страната.
Ние ще бъдем партньори в реформата, докато тя подобрява средата. Но ще бъдем най-острият критик, ако под лозунга "край на пазарния принцип“ се прокрадне административен произвол. Получаваме писма от цялата страна – хората са уплашени и изтощени от бълването на нови заглавия, с които да формират бюджетите на институтите. Те очакват сигурност, устойчивост и развитие, а не чиновнически хватки.
Приветстваме проумяването, че е необходима промяна. Очакваме задължителното по закон обществено обсъждане с конкретните критерии и предложения. В крайна сметка "Всичко е добре, когато свършва добре.“
