Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Христо: Още съм на 22 години, а животът ми свършва!
Автор: Екип Ruse24.bg 18:18Коментари (0)68
©
22-годишен млад мъж от Благоевград се бори с тежко заболяване, заради което е с ампутиран крак. Христо Иванов има шанс да продължи живота си пълноценно, ако му бъде поставена високотехнологична протеза.

След две грешни диагнози и месеци изследвания, Христо е диагностициран с остеосарком. Няколко месеца по-късно, младият мъж получава още един тежък удар- налага се ампутация на крака му. 

"Още съм на 22 години, а животът ми свършва!" - ето това си помислих.

След тежките химиотерапии и ампутацията Христо не се предава.

"В началото, когато започна всичко това, си мислех, че няма да успея. И, да, по-силен съм и ще успея", казва Христо.

За да стъпи здраво на земята и да изпълни мечтите си, са нужни 71 хиляди евро за протеза на крака.

"И в момента ние имаме половината събрана сума", посочва Христо.

Семейството моли за помощ да събере пълната сума, необходима Христо да проходи.

"За да може да си продължи живота, както е бил преди и пак да се хванем за ръка и да сме един до друг!", казва Сибел, негова приятелка, за bTV.

Не само семейството и приятелите крепят духа на Христо.

"Искам да благодаря на всички! Да, борбата е моя, но с толкова много помощ от хората, аз не се чувствам сам в нея", казва още той.

Можете да помогнете на Христо тук:

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG43BUIN95611000740296

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Христо Иванов






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
Зловеща версия за изчезването на Прокопи Културиста, Йожи и Данчо Релето! Колите им са открити край Пловдив?
13:15 / 16.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
Видео от зверската катастрофа с автобус в София
12:14 / 15.08.2025
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
Петър Велков за катастрофата в София: Самозабравила се нация, без ценности, която се самоубива на пътя
13:34 / 15.08.2025
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
Проф. Ботев със стряскащи данни за COVID-19 
21:44 / 15.08.2025
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
Адвокат "захапа" Глория: Га яде кифтетата, ни рива
14:42 / 16.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
12:42 / 15.08.2025
Актуални теми
Отново гори местността "7-ми километър" край Стара Загора
Катастрофи в България
България и Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изкуствен интелект
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: