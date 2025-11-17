Христо Стоичков си спомни за мача с Франция преди точно 32 години, в който страната ни направи обрат насред Париж, за да се класира за Мондиал 1994.
"Изминаха 32 години! 32 години от деня, в който накарахме малка България да е световна и да мечтае! Мълчанието на Парк де Пренс и нашите викове! Каква нощ! Велик ден за България!", написа носителят на най-престижния идивидуален футболен трофей "Златна топка" в профила си в социалните мрежи.
Христо Стоичков: Накарахме малка България да мечтае
© FB: H8S Hristo Stoitchkov
Още по темата
/
Ивелин Попов: Като общество трябва да си помагаме един на друг, за да оставим нещо след себе си
27.08
18 футболисти задминаха цената от 100 милиона евро! Един чупи рекорда с над 200 милиона, а фаворитът за Златна топка не е сред тях
20.08
Още от категорията
/
Николай Кръстев: Връзката на Вучич със Сръбската радикална партия все още се помни и му се напомня както в международен, така и в регионален план
11:24
Приятелка на загиналата Габриела: Освен огромната болка, която разкъсва сърцето ми, има нещо още по-отвратително
16.11
Лияна Панделиева: Иде ми да вия с глас! Считам България за едно от най-страховитите и непредвидими места
15.11
Ендокринолог каза какви са причините за инсулиновата резистентност и защо популярните протеинови барчета могат да навредят
14.11
Д-р Мими Виткова: България е водеща по онкологични и сърдечно-съдови заболявания и в същото време не усвояваме парите за профилактика
14.11
Въпреки глада от специалисти по здравни грижи, от 2026 г. отпадат 5 специалности от професионалното средно образование
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.