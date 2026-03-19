Христофор Караджов: Цените на горивата в САЩ скочиха с до 50%, а рейтингът на Тръмп пада
"Това е един от най-болезнените лостове в обществото. Макар горивата там по принцип да са по-евтини от тези в Европа, разстоянията са много по-големи и всяко домакинство е изключително зависимо от автомобила си. Социалният ропот вече е налице", обясни Караджов пред NOVA.
По думите му икономическият натиск вече се отразява пряко върху политическия рейтинг на президента Доналд Тръмп. Караджов цитира данни, според които само за две седмици подкрепата за държавния глава сред независимите избиратели е паднала с около 10%.
"Тръмп дойде на власт с обещанието да бъде миротворец и да не започва войни. Сега обаче се оказва в ситуация, в която води мащабен конфликт, а това разочарова голяма част от електората му в навечерието на изборите през ноември", допълни Караджов.
Журналистът съобщи и за сериозен вътрешен разкол в администрацията на Тръмп, като подчерта, че ключови фигури вече публично се разграничават от действията на президента. Сред тях е и милиардерът Дейвид Сакс, който се е оттеглил от екипа.
Най-голям отзвук обаче е предизвикала оставката на Джо Кент, ръководител на контратерористичните операции на американското правителство. "Той подаде оставка с едно много скандално писмо. В него директно казва, че не може да подкрепя повече тази администрация, защото войната срещу Иран е започнала без непосредствена заплаха и под натиска на израелското лоби в САЩ", заяви Караджов.
Според него тези процеси показват дълбоко разделение в самата коалиция около Тръмп, докато страната се подготвя за ключово гласуване за Конгреса и Сената в края на годината.
Още по темата
Бойко Борисов за горивата: Каквито и мерки да се предлагат, те никога няма да бъдат достатъчно ефективни
18.03
Дацов: Таван на горивата и намаляване на ДДС, компенсации за домакинства и бизнес са по-скоро временни мерки
17.03
Транспортният бранш: Част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост
16.03
Кой ще се бори за гласа ни?: Приключи регистрацията на листите за вота, 24 партии и коалиции ще се явят на изборите
17.03
Почина Слава Рачева
17.03
Пълен абсурд: Бъдещи шофьори се карат до малки градове за успешен изпит пред уговорени изпитвачи!
17.03
