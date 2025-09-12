Художничка, която нарисува Лили Иванова върху стена: Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия

© Bulgaria ON AIR Появата на два мащабни портрета на примата на българската естрада Лили Иванова върху стена в жилищен квартал предизвика истински фурор в социалните мрежи.



Снимките с автора, художникът Ваня Кръстева, бързо обиколиха интернет, а самата Лили Иванова сподели публикацията и дори поиска да се свърже с авторката.



"От малка си мечтая да нарисувам Лили Иванова, много я харесвам, обожавам нея и нейното творчество. Въпреки че не мога да чуя нейните песни, аз усещам нейната енергия, огромния талант на сцената. Много исках отдавна да я нарисувам, но не просто на картина, защото тя е получавала много картини през годините. Исках да е нещо по-мащабно, по-голямо, така се зароди идеята да я нарисувам на стена", сподели Ваня Кръстева в студиото на Bulgaria ON AIR.



Първоначално обмисляла голям жилищен блок, но след като това се оказало трудно осъществимо, започнала върху гаражна стена близо до дома ѝ.



Рисуването отнело около седмица. Най-голямото препятствие била самата стена – с много неравности и неподходяща основа. Въпреки това Ваня не се отказала.



В работата ѝ помагал малкият ѝ син Борис, който от интерес хващал четките и боите. Децата от блока също се включили в довършването на знамето, част от композицията, сподели сестра ѝ Десислава Кръстева.



Художничката била силно развълнувана, когато разбрала, че Лили Иванова е споделила снимките от проекта. Това ѝ дало още по-голям стимул да завърши стенописа бързо и красиво. Малко след това получила покана да присъства на концерта на примата през декември в София.



Талантът на Ваня проличава още в ранните ѝ години, когато започва да рисува кукли. Родителите ѝ бързо забелязват дарбата и я записват в художествена паралелка.



По-късно тя завършва живопис във Великотърновския университет, а след това специализира в ателието на проф. Светлин Русев в София.