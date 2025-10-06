Хванаха 113 кг канабис в камион, пътуващ от България за Турция

© 113 килограма и 664 грама канабис е бил задържан от турските власт на границата в камион влязъл от България в Турция на граничния пункт Капъкуле, предава TRT Haber.



Наркотикът е открит в ремаркето на камиона при преглед на рентген.



Марихуаната е иззета от екипи на Дирекцията за митнически контрол, контрабанда и разузнаване, а водачът на камиона, чието гражданство не се уточнява в информацията, е задържан.