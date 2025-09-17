ЗАРЕЖДАНЕ...
|Хванаха ало-измамник с 55 000 лв. на границата с Румъния
Съвместна операция на служители от Гранична полиция, Национална полиция и РУ–Пазарджик предотврати изнасянето на парите, добити чрез измама.
При проверка снощи на границата в посока Румъния, гранични полицаи засекли 41-годишен мъж от Дупница. У него били открити 55 000 лева. Той направил самопризнания, че сумата е взета чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.
Жертвата била 79-годишен мъж, който не бил подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници.
Измамникът е задържан първоначално за 24 часа, а след повдигане на обвинение – с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава, съобщават от МВР.
Ако получите обаждане с искане на пари или ценности – незабавно се свържете с полицията. Не предавайте средства на непознати!
