официалната кореспонденция от администрацията на президента на САЩ е получена по установения дипломатически ред и че съответната дипломатическа грама е изпратена до президентската институция още в понеделник (19 януари).
Всякакви твърдения, които поставят това под съмнение, са неверни и МВнР е длъжно да ги опровергае публично. Спекулациите и невярната информация въвличат и поставят под съмнение професионализма на българските дипломати и администрацията на Министерството на външните работи.
МВнР поддържа постоянен институционален диалог с всички държавни органи – Президентството, Министерския съвет и парламентарните комисии – за координация на външната политика и спазване на конституционните правомощия.
За да защитим професионализма на българската дипломатическа служба и администрацията на МВнР изпращаме и част от документа, който представя обективно посечените по-горе факти.
И МВнР се включи с информация за поканата на Тръмп към Радев
