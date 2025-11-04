И днес промяна в организацията на движението на АМ "Тракия"
©
Днес – 4 ноември, ще се работи по настилката в 100-метров участък при 80-и км и в 300-метров участък при 82-и км. При изпълнение на дейностите ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, като трафикът ще преминава в изпреварващата.
На 5 ноември /сряда/ ремонтни работи ще се извършват между 79-и и 80-и км в платното в посока София. Трафикът ще е ограничен в активната лента и ще се осъществява в изпреварващата.
Днес от 8 ч. до 18 ч. ще се подменят и ограничителни системи в средната разделителна ивица в участъка от км 100 до 101-ти км. Поради това поетапно ще се ограничава движението в изпреварващите ленти в посока Бургас и София. Превозните средства ще преминават в свободните ленти.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват правилата за движение, ограничението на скоростта и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
Движението по АМ "Тракия" край Пазарджик минава двупосочно в платното за Бургас заради полагане на маркировка
27.10
Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа
15.10
Още от категорията
/
Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
08:45
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони, вече 800 училища са предпиели мерките по свое решение
03.11
Доц. Даниел Смилов: Президентските избори ще бъдат решаващи за посоката, по който ще тръгне страната, но истинската надпреваря все още не е започнала
03.11
Запрянов: Това, което извършва Българската армия преди 140 години, е исторически впечатляващо, защото го прави изключително с национални средства
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кристалина Георгиева и Кристин Лагард посетиха Боянската църква
23:02 / 03.11.2025
Корнелия Нинова за Бюджет 2026: Този бюджет е живот назаем!
22:25 / 03.11.2025
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова!
20:40 / 03.11.2025
Ивайло Мирчев: Току-що в проекта за бюджет управляващите опряха п...
20:25 / 03.11.2025
Публикуваха законопроекта за Бюджет 2026
19:54 / 03.11.2025
Кристин Лагард се срещна с директора на БНБ
18:24 / 03.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.