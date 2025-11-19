И днес жълт код за валежи в Русе
Оранжев код за опасно време е в сила за областите: София област, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Сливен, Перник, Кюстендил и Благоевград.
Жълт код за потенциално опасно време е в сила за областите: Кърджали, Смолян, Пазарджик, София град, Монтана, Враца, част от Ловеч, Плевен, част от Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Шумен, част от Бургас.
Пълната прогноза на НИМХ до края на седмицата вижте тук.
