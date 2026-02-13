Прокуратурата официално изпрати в парламента материалите по разследването на трагедията "Петрохан". Документите са около 500 страници, научи bTV от свои източници.Сред тях има и разпити на свидетели. По наша информация сред разпитаните са и родителите на 15-годишния Александър, намерен мъртъв в кемпера под Околчица, както и на Валери Андреев, който в продължение на години е бил при Ивайло Калушев.Днес от парламентарната трибуна председателят на парламента Рая Назарян съобщи, че материалите вече са в деловодството на парламента. Така всички депутати могат да се запознаят с тях. С част от документите разполагаме и ние.От разпитите на семейство Макулеви - родителите на 15-годишният Александър става ясно, че и двамата познават Калушев от години. Първо - при него в Мексико изпращат по-големия си син, който тогава е бил малолетен. А преди малко повече от 5 години - семейството поверява и Александър в ръцете на Калушев.Ивайло Калушев е записал момчето в частното училище "Космос“ със съгласието на родителите. Обучението му там е било безплатноОт разпита на бащата - Яни Макулев разбираме също, че в момента, в който детето му е отишло в хижата, Калушев му е дал нов мобилен номер, цитирам - за да не го знаят другите му бивши съученици, за да не го притесняват и да се откъсне от старата среда.Един от разпитите, които по наша информация, е изпратен до парламента е на майката на 15-годишния Александър. Разпитът е от 11 февруари. В него, майката разказва, че първо при Калушев в Мексико отива по-големият брат на Александър. Годината е 2016-а."Аз и мъжа ми заверихме нотариално пълномощно на двама мъже, които пътуваха за Мексико към Ивайло калушев — на тези мъже не си спомням името в момента. тогава беше в 7 клас".Тийнейджърът остава в Мексико около година. И се връща в България. Когато и Калушев се връща у нас, семейство Макулеви отиват на гости в бившата хижа Петрохан, става ясно още от разпита. Водят и Александър, който тогава е завършил трети клас. Той не се чувства добре в училище, а Калушев предлага да го вземе при себе си.озвучен цитат -Предложи го в началото като на майтап — каза ни "абе дайте го за известно време, да видим дали ще свикне". като цяло Ивайло калушев не намираше българското образование за ползотворно за децата.Отписват го от училище и го изпращат при Калушев. Именно Калушев го записва в училище с онлайн обучение в Мексико и той го плаща, твърди майката."В последствие, беше записан в частно училище "Космос" беше там по програма, която отпуска финанси за обучаването на деца в това училище и не е имало финансов ангажимент от наша страна. Той ходеше само на изпити и беше в неприсъствена форма".В разпита си на 10 февруари бащата на Александър разказва, че за последно са видели сина си в края на ноември миналата година."За цялата календарна година 2025 г. мисля, че съм се качвал два или три пъти. Жена ми не е ходила, тъй като първо няма кола, тя е много ангажирана и работи", коментира Яни Макулев.По наша информация - депутатите могат да се запознаят и с разпита на Валери Андреев. Също от 10 февруари. Той е живял години наред с Калушев и твърди, че Ивайло е имал сексуални отношения с него докато Валери е непълнолетен."По това време ми беше забранено да имам приятелка, но ако това се случи, аз трябва да напусна сектата или обществото както Ивайло каушев му казваше", твърди Валери Андреев. "Ивайло Калушев се самообяви за тертон (откривател на съкровища) и че получава съобщенията от дананг (директно от просветлени същества). В световен мащаб има около двадесет тартона", разказа Андреев.В разпита си Андреев казва и че с Калушев са обсъждали темите за самоубийство и убийство. Калушев не подкрепял самоубийствата и казвал, че не водят до добро прераждане."Аз съм го питал как би се самоубил и той ми е казвал, че би се гръмнал в главата със пистолет", коментира Андреева.За убийството казвал, че е - цитирам лошо деяние."...което носи лоши последствията, но оправдава убийството до начин да помогнеш на някого да отиде на в по — добър свят", казва Андреев.В документите, изпратени до Народното събрание освен разпити има и заключения от експертизи, протоколи и писмени доказателства, събрани до момента.