Разследват сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан", съобщиха от МВР.

Районът, в който се намира постройката, е труднодостъпен. Екипи на полицията са се насочили към мястото.

По непотвърдена информация в близост имало и изгоряла сграда.