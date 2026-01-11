След уволнението на Мария Цънцарова в последните дни на декември, нейният вече бивш колега на екрана – Златимир Йочев, рязко смени "Добро утро!" с "Лека нощ, деца!".Водещият на сутрешния блок се премести във времето, в което поколения подрастващи гледаха Сънчо, а именно в19,50 часа всяка делнична вечер. Той вече води рубриката на Цветанка Ризова "Интервюто на деня" веднага след централните новини.Йочев твърди, че решението да напусне "Тази сутрин" е било негово. Той съобщи това в социалните мрежи, след като от Би Ти Ви официално огласиха новината в разгара на новогодишните ваканции – 3 януари по обяд. "Приятели, за много години! От понеделник се разделям със сутрешния блок на Би Ти Ви. Решението е мое. През тези пет години работих с изключителни колеги и срещнах смислени хора и приятели. Беше истинска привилегия да влизаме всяка сутрин в домовете и живота ви. Благодаря ви за доверието! Пътят ми в професията продължава в друг часови пояс и с различен фокус в телевизията. От 5 януари ще се виждаме всяка делнична вечер след централната емисия на Новините в "Интервюто на деня" със Златимир Йочев", съобщи тв водещият. Очевидно той е избрал да остане в медиата, радвайки се на добра заплата, отколкото да прояви солидарност с отстранената си колежка и да си тръгне с нея.Това разочарова много зрители, които откровено признаха в социалните мрежи, че са гледали "Тази сутрин" основно заради усмихнатия и балансиран в поведението си водещ, който създава усещане, че винаги е в добро настроение. След като официално го свариха от ефир, основни лица в сутрешното предаване останаха журналистите, които го поеха в средата на декември уж временно – Росен Цветков, който първи съобщи, че Йочев не е на екран, понеже бил в "отдавна планиран отпуск", и Гергана Венкова. Уволнението на Цънцарова получи одобрения от много зрители, които се дразнеха от емоционалния й стил на работа, но смяната на работата на екранния й партньор Йочев кара хората искрено да съжаляват. "Направо е невероятно как сами си прецакахте предаването"; "Ще ми липсва Златимир Йочев. Изключително приятен водещ. Той беше една от причините да гледам сутрешния блок"; "Най-приятния начин да започна деня беше със Златимир, Боби (Лазаров) с неговото чувство за хумор и Петър (Бакърджиев) с постоянното мрънкане! Уникална комбинация, към която се прибавя и професорът с времето – е как да не се засмее човек между 6 и 7 сутринта! Тази сутрин се върнах при Нова телевизия!", са част от много коментари в подобен дух, които се изливат на страниците на Би Ти Ви в социалните мрежи. Хората масово споделят, че не одобряват и новите лица на "Тази сутрин", особено Гергана Венкова, която беше екранна партньорка на Златимир преди време в телевизия "България он ер".В същото време Петър Бакърджиев не пропусна да похвали прощъпалника на Йочев в новата му вечерна рубрика, която е с времетраене едва 10 минути – точно колкото "Лека нощ, деца!". В първия си ефир там миналия понеделник Златимир направи интервю с Димитър Барбатов по повод раздялата на легендата на българския футбол – Димитър Пенев. Интервюто не намери място другаде, освен в спортните новини и спортния сайт на Би Ти Ви.Повечето зрители не вярват, че бившият водещ на "Тази сутрин" сам е предпочел да води едно интервю вечер вместо поредица от интервюта рано сутрин. Той обаче, както е известно, е баща на две деца и новата му рубрика дава възможност за повече време с тях и съпругата му Марина Цекова. Вместо да става в малките часове на деня и да си ляга "с кокошките", както се налагаше в "Тези сутрин", сега вече Злати има по-спокоен режим на работа, съобразен с нормалния човешки биологичен ритъм. Това най-вероятно ще му осигури повече време за почивка, за развлечения и за близките хора, пише HotArena.