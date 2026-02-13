ИПБ: Скандално! Пътищата в България са "безплатни", държавата отказва да си оправи закона
© Plovdiv24.bg
Според организацията, докато не бъдат изменени разпоредбите в Закон за движението по пътищата и Закон за пътищата, издаваните електронни фишове за тол нарушения са уязвими в съда поради противоречие с правото на Европейския съюз.
ИПБ се позовава на решение на Съдът на Европейския съюз от 21 ноември 2024 г. по дело C-61/23 ("Екострой“), в което се приема, че фиксираните по размер санкции противоречат на принципа на пропорционалност, заложен в европейското право.
Според анализа на организацията, от постановяването на решението досега не са извършени законодателни промени, които да приведат националната уредба в съответствие с европейските изисквания. В становището се твърди, че това води до системно отменяне на глоби от съдилищата и до финансови загуби за бюджета под формата на съдебни разноски.
От ИПБ посочват, че в момента тол системата функционира основно благодарение на шофьорите, които продължават да закупуват винетки и да заплащат тол такси "от страх или незнание“.
Организацията отправя критика към Агенция "Пътна инфраструктура“ (АПИ), както и към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), като твърди, че вместо нормативни промени са предприемани комуникационни инициативи и технически нововъведения, без да бъде решен основният правен проблем.
В позицията се използва и остра метафора по адрес на Национално тол управление (НТУ), което според ИПБ "продължава да издава хиляди незаконосъобразни фишове“, въпреки установената съдебна практика.
Съдебна практика: отменени фишове
Като пример за тенденцията се посочват решения на Районен съд - Сливница от началото на 2026 г., по които електронни фишове са отменени. Сред цитираните дела са:
АНД № 20251890200465
АНД № 20251890200359
АНД № 20251890200328
АНД № 20251890200285
АНД № 20251890200173
АНД № 20251890200446
Според ИПБ мотивите на съда повтарят изводите на СЕС, че фиксираното и непропорционално наказание противоречи на европейското законодателство, в частност на Директива 1999/62/ЕО.
Организацията посочва и случаи, свързани с жители на село Пролеша, където по техни данни до момента са спечелени шест съдебни производства срещу наложени санкции.
От Института отправят публични въпроси към АПИ:
Колко дела са загубени от агенцията от момента на образуване на делото C-61/23 до днес?
Какъв е общият размер на изплатените съдебни разноски и адвокатски възнаграждения?
От организацията настояват информацията да бъде публично оповестена, за да се изясни финансовият ефект върху държавния бюджет.
Към момента няма официално обявени изменения в двата закона, които да адресират пряко констатираното от СЕС противоречие. Темата поставя въпроса за съответствието на националната санкционна рамка с принципа на пропорционалност и за финансовата устойчивост на тол системата.
Очаква се институциите да представят позиция относно съдебната практика и евентуалните законодателни намерения.
