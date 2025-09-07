Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
ИПБ: Турски камиони караха с над 120 км/ч на пътя Враца – София, изпреварваха опасно и застрашиха десетки животи. Реакция от полицията не последва
Автор: Георги Кирилов 16:02Коментари (0)88
©
На 6 септември 2025 г. около 22:00 часа три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца – София. По данни на очевидци, камионите са се движели с около 120 км/ч, застрашавайки живота и здравето на всички участници в движението. В рамките на пътуването са подадени четири сигнала на телефон 112, но реакция от страна на полицията не е последвала.

Едва на Околовръстното шосе в София камионите са били спрени, след като са паркирали сами. Това разказаха от Института за Пътна Безопасност и попитаха министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е?

Къде е контролът? Къде е отговорността?

Ето целият текст:

"СИГНАЛ

До министъра на вътрешните работи

от

Института за пътна безопасност

Уважаеми г-н Митов,

На 6 септември 2025 г. около 22:00 часа три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца – София. По данни на очевидци, камионите са се движели с около 120 км/ч, застрашавайки живота и здравето на всички участници в движението. В рамките на пътуването са подадени четири сигнала на телефон 112, но реакция от страна на полицията не е последвала.

Едва на Околовръстното шосе в София камионите са били спрени, след като са паркирали сами. Едва тогава на мястото се е появил полицейски екип, който е съставил предупредителни протоколи и е освободил водачите, без да бъдат повикани инспектори от Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“ (ИААА). Свидетеля заснел на видеорегистратор нарушенията е искал да свидетелства, но …..???

Това поведение на водачите е опасно и недопустимо. Още по-притеснителна обаче е липсата на навременна и ефективна реакция от страна на МВР. При подобни случаи очакваме координирани действия между пътна полиция и ИААА, с оглед установяване на всички обстоятелства, проверка на тахографи, документи, техническо състояние на МПС и санкциониране по цялата строгост на закона.

Г-н Министър,

Време е думите да бъдат заменени с реални действия. Българските граждани имат право на сигурност на пътя и очакват държавата да ги защити.

Настояваме за:

 1. Проверка по случая, описан по-горе.

 2. Установяване на причините за липсата на реакция на подадените сигнали.

 3. Санкции за отговорните длъжностни лица, при установени пропуски.

 4. Информация относно предприетите действия и мерки за предотвратяване на подобни инциденти в бъдеще.

 Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София с 120 км/ч. Четири сигнала на 112. НИКАКВА реакция.

Къде е държавата?

 Фактите:

– 3 камиона с турска регистрация карат с над 120 км/ч, изпреварват опасно и застрашават десетки животи на пътя Враца – София.

– Подадени са 4 сигнала на 112. Реакция? Нулева.

– Полицията се появява ЕДВА когато ТИР-овете сами спират на Околовръстното в София.

– Съставени са им само предупредителни протоколи. Без глоба. Без проверка от ИААА. Без последствия.

Питаме министъра на вътрешните работи: Това нормално ли е?

Къде е контролът? Къде е отговорността?

Институцията, която трябва да пази живота ни на пътя, мълчи.

Инспекторите от ИААА ги нямаше. Пътната полиция бездейства. А ние — всички български шофьори — продължаваме да рискуваме живота си всеки ден.

 Институтът за пътна безопасност настоява за незабавна проверка, отговорност и реални действия.

Защото животът на българските граждани не струва по-малко от живота на всеки друг.

Защото контролът по пътищата не е само фасада и статистика.

 Г-н Министър, време е да се събудите.

Празните обещания вече убиват."


Още по темата: общо новини по темата: 887
05.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:38 / 05.09.2025
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
15:53 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
12:10 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Зима 2025/2026 г.
Лято 2025
Български тенис
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: