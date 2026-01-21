Институтът за пазарна икономика (ИПИ) публикува обновеното интерактивно табло "Съдебната власт в числа“, което събира на едно място обективни и проверими данни за основни аспекти от работата на съдебната власт в България.Освен актуализирани стойности на всички индикатори, то включва и нови данни, които очертават все по-ясно тревожна комбинация от нарастващи разходи, намаляваща дейност и системни порочни практики, които поставят под въпрос независимостта на правосъдието.Между 2015 и 2024 г бюджетът на съдебна власт нараства с 2,6 пъти като България харчи най-много за правосъдие в ЕС като дял от БВП. Броят на магистратите спрямо населението се увеличава стабилно през последните години и вече надхвърля 62 на 100 хил. души население – това ни класира на челни места спрямо другите държави-членки. Данните показват намаляване на работата както на съдилищата, така и на прокуратурата.Броят на самоотводите през 2025 г. е по-висок със 135% спрямо 2022 г. Миналата година са отчетени 41 451 отвода и самоотвода, като 37 782 или 91,15% са самоотводи. Данните са особено тревожни, имайки предвид факта, че става дума за около 2200 съдии.Броят на командированите съдии през 2025 г. почти достига рекорда от 2022 г., въпреки проведените конкурси. Особено показателно е, че командированите над 24 месеца съдии са най-много през 2021 г., а към края на 2025 г. достигат второто си най-високо ниво за разглеждания период. Има случаи на командироване за изключително дълги срокове – 133 месеца при съдии и 101 месеца при прокурори.Продължава и порочната практика от общите съдилища да се "изтеглят“ съдии в административните – изключително правомощие на председателя на ВАС, с което председателят на ВКС не разполага.