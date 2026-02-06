Председателският съвет на Икономическия и социален съвет (ИСС) проведе среща с генералния секретар на Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР) Н.Пр. Матиас Корман и неговия екип в рамките на официалното им посещение в България. Разговорът беше посветен на напредъка на страната по пътя към членство в ОИСР, ключовите икономически и социални реформи и ролята на организираното гражданско общество в този процес.Генералният секретар на ОИСР очерта текущия етап от процедурите по присъединяване, като подчерта значението на финалната фаза на техническите прегледи от Комитета за преглед на икономиката и развитието.Председателят на ИСС Зорница Русинова представи мисията на Съвета да отстоява позицията на организираното гражданско общество и да търси баланса между работодатели, синдикати и граждански организации така, че постигнатият консенсус да служи като стабилна основа при изработването на държавните политики. Тя подчерта, че членството на България в ОИСР е дългосрочен приоритет.Голяма част от актовете на ИСС досега и заложените дейности в плана за 2026 г., са насочени към предстоящите реформи в страната с цел да се допринесе с експертиза и да се изрази консенсусната позиция на трите групи в Съвета по ключови обществени теми. Тя припомни, че още преди две години ИСС прие резолюция в подкрепа на членството, аргументирана с доказаните ползи от участието в ОИСР: стимулиране на икономическия растеж, по-висок жизнен стандарт, стабилна заетост и доходи, фискална устойчивост и по-ефективни публични политики, основани на достъп до надеждни данни и международна експертиза.Подчертано беше и активното участие на ИСС в подпомагането на реформите чрез експертни предложения и последователна подкрепа за усилията на правителството за изпълнение на критериите за членство.Заместник-председателят на ИСС от група "Работодатели" Мария Минчева постави акцент върху гледната точка на бизнеса. Според нея процесът на присъединяване е възможност за модернизация на регулаторната рамка и ускоряване на социално-икономическата конвергенция. Тя очерта конкретни приоритети за работодателите, сред които реформата на пенсионната система и мултифондовете, обвързването на възнагражденията в публичния сектор с производителността и необходимостта от яснота около модела на националната депозитна система, така че да се гарантира предвидимост и баланс на интересите.Заместник-председателят от група "Синдикати" Пламен Димитров подчерта значението на образованието, квалификацията, изграждането на умения и индустриалната политика. Той посочи, че синдикатите разглеждат икономическата интеграция като фактор за повишаване на доходите и покупателната способност, но изрази тревога от индустриалния спад и загубата на работни места в сектора. По думите му е необходим нов импулс за индустрията чрез целенасочена стратегия и инвестиции в дигитални умения,както и по-тясна връзка между образованието и потребностите на икономиката — посока, по която ИСС вече е формулирал конкретни препоръки.Заместник-председателят на ИСС от група "Граждански организации" Богомил Николов насочи вниманието към социалните измерения на зеления и дигиталния преход. Той подчерта, че тези трансформации носят реални ползи, но и социална цена, поради което е важно политиките да гарантират, че никоя група няма да бъде изоставена. Акцент беше поставен и върху въпросите за личната неприкосновеност, сигурността и доверието в дигиталната среда.В хода на дискусията беше представена и работата на ИСС по ключови теми, включително цялостен анализ на пенсионния модел, разглеждащ трите му стълба и изграден върху балансиран диалог между работодатели, синдикати и граждански организации. Анализът служи като експертна пътна карта за бъдещи реформи. Подчертано беше и продължаващото усилие за адаптиране на образованието към нуждите на бизнеса и индустрията.В заключение генералният секретар на ОИСР Матиас Корман изрази признателност за активния принос на ИСС в процеса и отбеляза значението на темите, по които Съветът работи, за устойчивото икономическо и социално развитие на България.