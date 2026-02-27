ИСС с искане на незабавно въвеждане на национална депозитна система
Депозитната система е структурна реформа от национално значение с пряко въздействие върху вътрешния пазар, бизнеса, общините и всички потребители. Резолюцията отчита новата европейска регулаторна рамка, въведена с Регламент (ЕС) 2025/40, който поставя депозитните системи в центъра на политиката по управление на отпадъците от опаковки. Държавите членки са задължени да постигнат най-малко 90% разделно събиране на опаковки за напитки за еднократна употреба до 2029 г., както и да изпълнят обвързващите изисквания за минимално съдържание на рециклирана пластмаса в новите бутилки. Това означава, че България трябва да има оперативно функционираща депозитна система до 2029 г. В тази връзка ИСС изрично отбелязва, че страната ни все още не е стартирала реално процеса по въвеждане и обръща внимание на внушителния обем работа по изготвяне на нормативна рамка за създаване на национална депозитна система в България.
ИСС предупреждава за сериозни системни проблеми и в становището "Горите като стратегически ресурс в контекста на устойчивото управление и икономическото развитие“, което прие на пленарна сесия.
Най-острият дефицит е липсата на актуална Национална стратегия за горите след 2020 г. и неизвършена национална горска инвентаризация по хармонизирани с ЕС методи, което води до липса на надеждни данни, непоследователни политики и риск за изпълнението на европейските ангажименти. Отчита се и тревожна тенденция на влошаване на фитосанитарното състояние на насажденията, особено при иглолистните култури извън естествения им ареал и издънковите гори (над 50% от горските територии).
