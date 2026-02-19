Андрей Гюров се закле незаконно. Това заяви в кулоарите депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балабанов, предаде репортер на ФОКУС.
Пред медиите Балабанов прочете Закона за БНБ, според който в случаите, когато управителят или подуправител на централната банка бъде назначен за служебен министър-председател, той веднага трябва да подаде оставка. Депутатът посочи, че до клетвата си днес пред Народното събрание Гюров е имал предостатъчно време да депозира своята оставка като подуправител на БНБ, но не го е направил.
"Той стана министър-председател, докато е подуправител на БНБ", каза депутатът и допълни, че след клетвата си пред народните представители Гюров е подал оставката си в деловодството на парламента в 10:22 часа.
"Гюров назначен ли е законно за служебен премиер? Всички, които разбират от конституционно право, трябва да се произнесат по тази тема. Според нас не е", допълни Балабанов и направи връзка с кабинета "Петков".
"Кирил Петков беше двоен гражданин, когато стана министър-председател. Това е първият лош сигнал за цялото българско общество", каза Балабанов и атакува избрания за вицепремиер по честни избори Стоил Цицелков.
"Вторият сигнал, който е по-отвратителен, е свързан с вицепремиера по "честни избори“ Стоил Цицелков. По наша информация той е бил арестуван първия път за употреба на марихуана, втори път за употреба на алкохол и предстои да изясним и за какво е бил задържан третия път", добави той и призова Цицелков да си подаде оставката.
ИТН: Андрей Гюров се закле незаконно!
