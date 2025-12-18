Сподели close
Днес е една победа за нашите деца и за хиляди български граждани, защото ние приехме възможност съдът да постановява споделено родителство между двамата, когато и двете страни са поискали да упражняват права върху детето. Това заяви в кулоарите на парламента Александър Рашев от ИТН, предаде репортер на ФОКУС.

"За съжаление втората част от реформата, която бяхме предложили в нашия законопроект, а именно мерки срещу родителско отчуждение или неспазване на съдебните решения, не беше прието в зала", добави депутатът.

Той поясни, че Семейният кодекс няма общо с домашното насилие, което е обвързано със отделен закон. 

"Ние не сме приели 50/50. Споделеното родителство означава, че важните решения при отглеждането на детето ще се взимат съвместно. Никой не деле децата, това е европейска практика", категоричен бе Рашев

От своя страна Тошко Йорданов обяви, че утре парламентарната група на ИТН ще внесе предложение за отлагане на промените в Закона за НСО, осигурваща охраната на народните представители.