ПГ на "Има такъв народ" е започнала да събира подписи за провеждане на извънредно пленарно заседание на 51-то Народно събрание на 01.04.2026 г. в сряда, съобщиха от парламентарната група. 

Като причина от ИТН посочват излязлата информация за продължаващите уволнения в МВР, предприети от министър Емил Дечев, на хора ангажирани със случая "Петрохан“. Последното отстраняване е на старши комисар Кремена Илиева, заемала доскоро поста директор на Националния институт по криминалистика към Министерство на вътрешните работи.