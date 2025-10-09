Новини
ИТН предлага до 6 години затвор за намеса на журналисти в личния живот
Автор: Георги Кирилов 12:23
©
Законопроект, който поставя под риск работата на медиите, предлагат народните представители от "Има Такъв Народ". 

С промени в Наказателния кодекс те искат да се предвиди затвор за "престъпления против личния живот". В мотивите пише: 

"Правото на личен живот и истовата неприкосновеност се прогласява като самостоятелно основно право на човека в националното ни законодателство с Конституцията на Народна Република България от 1971 г. - чл. 50. Макар различните актове да използват различни формулировки, правната уредба на правото на личен живот в нейната цялост с подчинена на разбирането, че личната сфера от живота на всяко физическо лице следва да с защитена от всяка произволна намеса". 

Вижте целият документ тук

За разследването им ще могат да се използват дори специални разузнавателни средства (СРС), които принципно би трябвало да са запазени за тежки престъпления. 

ИТН предлагат следното: 

-"Който чрез печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин разпространява материален или друг носител, съдържащ информация за личния живот на другиго без негово съгласие, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от две хиляди лева до пет хиляди лева."

В законопроекта като информация за личния живот се определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". 

-"Когато от деянието по ал. I са настъпили тежки последици или представлява особено тежък случай, наказанието с лишаване от свобода от 2 до 6 години и глоба от три хиляди до осем хиляди лева."

За момента не е ясно дали коалиционните партньори на депутатите на Трифонов ще подкреоят този законопроект.






