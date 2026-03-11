Тошко Йорданов в кулоарите на парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Йорданов обяви, че от ИТН не вярват на машините, с които ще се гласува на предстоящите избори и, че се съмняват в тяхната прозрачност.
''Този вид машини са проблем - софтуерът може да бъде много лесно подменен. Тези машини не се използват в нито една европейска държава - тези машини имат санкции за манипулации'', каза Йорданов. По негови думи устройствата, които могат да бъдат гарант за провеждането на честни избори, са сканиращите устройства, които от тяхната ПГ предложиха миналата година.
''Никой не е против машините, а те да попадат в мръсните ръце на ПП-ДБ'', каза от своя страна депутатът Станислав Балабанов. Той поиска и оставката на служебния министър на електронното управление Георги Шарков, който бе на изслушване в пленарна зала.
"Размазани са ПП-ДБ в зала по темата честни избори и тази опорка, която те налагат, защото те правят всичко възможно изборите да не са честни. Шарков демонстрира абсолютно непознаване на процесите, които касаят сертифицирането и подготовката на машините за изборите'', каза Балабанов.
Председателят на ПГ на ИТН заяви преди медиите, че кметът на София Васил Терзиев е ''излъгал позорно''.
''Той излъга, че е дал 70-80 хиляди лева, а е дал около четвърт милион лева на педофилската секта'', каза Йорданов. Поводът за думите му са последните разкрития на прокуратурата по казуса ''Петрохан'', че ''най-голямо дарение, по свидетелски показания, е в размер на 251 000 лева, които са преведени по личната сметка на Ивайло Иванов''. От институцията обаче не посочват името на дарителя.
