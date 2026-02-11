ИТН внася законопрект за допълнение на Закона за личните данни, искат глоби до 50 000 евро
© ФОКУС
По думите му законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни. "Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро", подчерта още той.
Относно подкрепата за намаляването на изборните секции в чужбина Тошко Йорданов заяви: "За 4 години се нагледахме на тежки извращения от ДПС в Турция".
Във връзка с трагичния случай "Петрохан" той подчерта, че има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава - в лицето на екоминистъра Борислав Сандов, в лицето на Николай Денков като просветен министър, както и в това на Бойко Рашков и Надежда Йорданова. "За няколко дни това НПО минава цялата административна проверка. Получава разрешение от министри, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на районното управление и гранична полиция. Както и получава любезното съдействие на ПП в лицето на кмета Терзиев например", каза още Йорданов.
"Да припомня, че ПП-ДБ толерира педофилието. Те направиха всичко възможно да не бъде въведен регистър на педофилите", допълни той.
Още по темата
/
Божанов за записите от козметични салони и АГ кабинетите: Председателят на КЗЛД още учи какво е "бисквитка"
06.02
АКБ: Публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш
06.02
Българската камара за охрана и сигурност: Ако забележите камери, където е недопустимо, откажете услугата!
06.02
Адвокат: Всяка една жена, която е била преглеждана в гинекологичния кабинет с видеонаблюдение, може да предяви граждански иск
06.02
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
ИТН за скандала с изтеклите кадри от козметични салони: Ако беше приет нашият закон за промени в НК, по бързата щяха да са там, където им е мястото
05.02
Адвокат Марковски: Недопустимо е който и да е български гражданин да бъде заснеман без неговото съгласие
04.02
Нов сигнал за изтекли видеа в порносайтове: Пациентки в гинекологичен кабинет са били заснети по време на преглед
04.02
Още от категорията
/
Доц. Милен Иванов: Психотест се прави при всяко подновяване на разрешително за притежание на оръжие
11:16
Проф. Пламен Киров: Днес или утре се очакват новини от президентството, свързани със служебното правителство
10:54
Парламентът хваща на прицел ръководството на МВР по случая "Петрохан", но без Даниел Митов - той не можел
10:00
Георги Първанов: Радев сигурно си е направил сметката, виждам един троен модел в лицето на Борисов – Пеевски и самия Радев
08:56
Жечо Станков: Удължаването на лиценза на дружествата на "Лукойл" у нас е резултат от последователни действия
10.02
Слави Трифонов за случая "Петрохан": ПП-ДБ като изплашен човек започват да предприемат панически действия
10.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.