ИТН за надбавките за всички деца: Как колегите са разбрали Закона - не знаем, ние от ИТН си го разбираме
''Предов изрази целева позиция - тези помощи да се взимат от всички деца до 18 - годишна възраст. Изпълнителната власт трябва да изпълни волята на законодателя и така както е приет закона, да бъде приложен'', каза от своя страна депутатът Александър Рашев.
Станислав Балабанов заяви, че служебният кабинет трябва да намери парите, защото законопроектът е приет на второ четене. Той посочи, че това ще струва 25 милиона евро, но не уточни за какъв период - предполага се, че това е сумата за един транш добавки.
От ИТН апелираха гражданите, които не получат тези надбавки, да си търсят правата по законов ред.
''Как колегите са го разбрали - не знам, ние от ИТН си го разбираме, ще се окаже, че колегите не следят дебата'', каза Рашев.
Предистория:
Вчера на второ и окончателно четене народните представители приеха промени в Закона за социалното подпомагане. Какво включват промените:
- Коледните и великденските добавки вече няма да се определят по преценка на управляващите, а ще бъдат разписани в Закона за социалното подпомагане;
- Идеята е добавки да получават не само пенсионерите, а по-широк кръг от уязвими групи - включени са всички деца, които отговарят на критериите за социално подпомагане, а не само тези в приемни семейства или при роднини;
- Помощи ще получават още хора с месечни или целеви социални помощи, лица с енергийни помощи, младежи от 18 до 21 години, напускащи резидентна грижа, родители на деца с трайни увреждания, деца без право на наследствена пенсия и ветерани от войните.
Истински хаос обаче предизвика редакционна поправка от ИТН, предложена в зала.
"През 2000 година приехме Закон за закрила на детето точно по тази причина – тъй като до 18 г. всяко едно дете би могло да попадне в презумпцията на уязвимост.
По тази логика може да се приеме, че всяко едно дете в даден момент би могло да бъде уязвимо. Защо останалите деца също не бъдат подпомагани с тези великденски и коледни добавки?", попита Цветан Предов.
И поиска в параграф 12 да се добави "всички деца, както и...". Така текстът придоби следния вид:
"Подпомагани с месечна целева помощ всички деца, както и младежи от 18- до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път".
Текстът мина със 126 гласа "за", а 30 се въздържаха – един от ГЕРБ и всички гласуващи от БСП, АПС и МЕЧ.
Това обаче не променя същността на въпроса. Причината е, че месечна целева помощ не се предоставя на деца, а на младежи, които напускат домовете си. Така редакционната поправка всъщност не е логична, тъй като тя само повтаря вече включени групи в обхвата, без да го разширява.
ИТН обаче продължи да твърди обратното.
