Интересът към новите автомобили с газови инсталации (LPG) в Европа нараства. През 2025 г. продажбите на такива превозни средства са се увеличили с близо 10% спрямо предходната година. Въпреки това, феновете на LPG нямат причина да се радват дългосрочно - експертите прогнозират, че до 2030 г. пазарът на газови автомобили в Европейския съюз ще изгуби своята печелившост.Новите коли с газови бутилки до няколко години най-вероятно ще изчезнат от ценовите листи на дистрибуторите поради все по-строгите европейски екологични регулации.Според данни на компанията за анализи Dataforce, през миналата година в Европа са регистрирани 347 717 нови автомобила с заводски LPG системи, което представлява ръст от 9,8% спрямо 2024 г. Реалният брой на автомобилите с газ е обаче значително по-голям, тъй като много коли се преоборудват на газ след първата си регистрация.Лидер на европейския пазар за нови LPG автомобили остава Dacia. Марката, част от групата Renault, е отговорна за рязкото увеличение на интереса към газови превозни средства. От общо регистрираните автомобили с LPG през 2025 г., 89% (близо 309 500) са на групата Renault, с ръст от 14% спрямо предходната година.Абсолютният хегемон е Dacia, която през 2024 г. е доставила 228 962 автомобила с пропан-бутан в Европа. Това е почти 66% от всички нови регистрации на автомобили с газ. Основният двигател на този растеж е бестселърът Dacia Sandero.Второто място по популярност заемат китайските автомобили, предлагани в Европа чрез италианския вносител DR Motor Company. През 2025 г. на континента са регистрирани над 21 500 автомобила на марката с газови инсталации. Трети са корейските Hyundai и Kia с общ пазарен дял от 3,8% (над 13 200 регистрации).LPG остава едно от ефективните решения за намаляване на емисиите на CO2 при малки бензинови двигатели. Според експерти, газовата система може да намали CO2 емисиите на бензинов автомобил с около 10 г/км. Това позволява на производителите като Dacia да минимизират глобите за превишаване на емисиите, а клиентите да се радват на по-ниски оперативни разходи.Въпреки това, дните на LPG в Европа са преброени. От 2030 г. влизат в сила нови регулации за намаляване на емисиите на CO2 с 55% спрямо нивата от 2021 г., като средният лимит ще бъде 50 г CO2 на км. Това е ниво, което нито един автомобил с традиционно вътрешно горене не може да достигне без plug-in хибридна система, изключваща възможността за газова инсталация.Франк Марот, директор по продажбите на Dacia, признава, че LPG в момента е ефективен начин за минимизиране на въглеродния отпечатък при ниска цена, но не се съмнява, че дните на газовите автомобили в Европа са преброени.