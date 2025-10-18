ЗАРЕЖДАНЕ...
Идва нов циклон: Първо дъжд и сняг, а после - летни температури
Този циклон след 27 октомври ще бъде по-скоро валежен за Източна България, а в Предбалкана и Софийско дори ще завали сняг.
Ето и кратка хронология на това, какво да очакваме до 25-ти:
След днешния фронт ни очаква засилване на северозападния вятър и изясняване. Сутрин ще бъде хладно, с температури, близки до нулата, в Югозападна България и на места в Дунавската равнина — там не са изключени и слани в периода 19–21 октомври.
След това температурите ще се повишават, като някои модели дори загатват, че ще достигнат почти летни стойности. По това време на годината обаче вероятността за мъгли също нараства. Към 26-ти се очаква преминаването първо на един фронт, а след това и циклогенеза над нашата страна, съобщават от Meteo Balkans.
