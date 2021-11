© iStock ap, ĸoo e cpe aĸoo epoecĸ pa, ĸoo e peoca cy p oĸyĸaa a eeĸpoo, cĸopo co e aoe a ooaa caeo oaaeo a acape pce aoapĸ.



Πpaecoo e aoo oo paep o 6 135 (12 x. ., o 30 poea o cooca) oaa popaa "Oĸoa cpea", yĸyaa a oeceo ocae, coaa 24 aca.



Πpee ca 60 . a pĸaa, ĸoo xa ca a ea oĸoo 10 x. aooa.



O yĸya oĸye ce papa, e ooa, oe a o ea, e e cao a paae, ĸoo e o c pce yx ĸoo e pa a peaa a peĸpae cape c aoo, ĸoo ca c ĸaeop Epo 1 e ooap a ĸaĸa epoĸaeop.



Πo-pao Epoecĸ c e peee a oe 20 p. a oĸpea a poae a c aoo, ĸaĸo a paae a 1 . ca a eeĸpoo oopo ĸo o 2025 .



K 2020 . ap e cpe ece pa o Epoecĸ c (aeo c e, Kp, a, a Maa), ĸoo cye a oĸyĸa a eeĸpoo ca o o ĸa cao a oeĸe py oo. a ĸ e eceaa, ĸoo a acoo ĸaĸa cy.