Идват Коледните пости, ето и останалите празници по дати

© През ноември набира скорост есенно-зимният цикъл от християнски празници, като някои от тях имат обществено значение. В съботата преди Архангеловден, която тази година се пада на 5 ноември, ще отдадем почит не само на близките си покойници, но и на всички загинали за отечеството във войните от новата ни история. Свети Архангел Михаил - 8 ноември - е патрон на полицаите, а Покров Богородичен - 21 ноември - е и Ден на християнската младеж и семейство.



Именниците през този месец са много, особено на Архангеловден - над 256 000. Месецът финишира с Андреевден на 30-ти (сряда), пише "Телеграф". Важно за най-ревностните вярващи е, че на 14 ноември са Коледните Заговезни, а от другия ден започва големият пост, предшестващ Рождество Христово.



01.11 (вторник): Св. безсребърници и чудотворци Козма и Дамян. Св. преподобномъченици Яков Костурски, дякон Яков и монах Дионисий. Празнуват: Кузман, Дамян, Дамянка



02.11 (сряда): Св. мъченици Акиндин, Пигасий, Афтоний, Елпидифори Анемподист



03.11 (четвъртък): Преподобни Пимен Зографски (Софийски). Св. свещеномъченици Акепсим, Йосиф и Айтал



04.11 (петък): Преподобни Йоаникий Велики. Св. свещеномъченици Никандър, епископ Мирски и Ермей презвитер



05.11 (събота): Св. мъченици Галактион и Епистима (Задушница)



06.11 (неделя): 7-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. Павел, архиепископ Константинополски. Св. Клавдия. Преподобни Лука Тавроменийски



07.11 (понеделник): Св. 33 мъченици в Мелитин. Преподобни Лазар Галисийски



08.11 (вторник): Събор на Свети архангел Михаил. Св. мъченик Ангел Лерински (Архангеловден) Празнуват: Ангел, Ангелина, Ангелинка, Архангел, Гавраил, Гаврил, Емил, Емилия, Емилиян, Емилиян/а, Лина, Мила, Миладин, Милан/а, Миланка, Милен/а, Мильо, Михаел/а, Михаил/а, Михо, Огнян, Огняна, Пламен/а, Рада, Ради, Радивой, Радка, Радко, Радмила, Радослав/а, Радостин/а, Райко, Райна, Райчо, Рангел, Рафаил, Рая, Руси, Руска, Руслан, Серафим



09.11 (сряда): Св. Нектарий, епископ Егински. Св. мъченици Онисифори Порфирий. Преподобни Матрона и Теоктиста



10.11 (четвъртък): Св. апостоли Ераст, Олипм и Родион. Преподобни Арсений Кападокийски



11.11 (петък): Св. мъченик Мина. Св. мъченици Виктор и Стефанида. Св. мъченик дякон Викентий. Преподобни Теодор Студит, изповедник (Тип. с. 114) Празнуват: Виктор, Виктория, Мина, Минка, Минчо, Викентий;



12.11 (събота): Св. Йоан Милостиви, патриарх Александрийски. Преподобни Нил Постник. Преподобни. Нил Мироточиви, Атонски. Св. пророк Ахия



13.11 (неделя): 8-ма Неделя след Неделя подир Въздвижение. Св. Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски. Празнува: Евлоги



14.11 (понеделник): Св. апостол Филип. Св. благоверни цар Управда Юстиниан. Св. мъченик Константин от Идра (Рождественски заговезни) Празнуват: Филип/а, Правдомир, Правдолюб , Филка, Фильо



15.11 (вторник): Св. мъченици Гурий, Самон и Авив (Начало на Рождественския пост)



16.11 (сряда): Свети апостол и евангелист Матей. Празнуват: Матей, Матьо, Мата



17.11 (четвъртък): Св. Григорий Неокесарийски, чудотворец Празнуват: Григорий, Григор, Гриша



18.11 (петък): Св. мъченици Платон, Роман дякон и Варул отрок. Празнува: Роман



19.11 (събота): Св. пророк. Авдий. Св. мъченик Варлаам



20.11 (неделя): 9-та Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преподобни Григорий Декаполит. Св. Прокъл, архиепископ Константинополски. Св. мъченик Дасий Доростолски. (Предпразненство на Въведение Богородично)



21.11 (понеделник): Въведение Богородично (Ден на православната християнска младеж и семейство)



22.11 (вторник): Св. апостол. Филимон. Св. Михаил воин, българин



23.11 (сряда): Св. Амфилохий, епископ Иконийски. Св. Григорий, епископ Акрагантийски. Свети княз Александър Невски. Празнуват: Александър/а, Цанка, Цанко, Сашо, Сашка



24.11 (четвъртък): Св. великомъченица Екатерина. Св. великомъченик Меркурий Празнуват: Екатерина, Катя; Катрин, Тинка, Тина



25.11 (петък): Св. Климент, папа Римски, пръв епископ на Сердика. Св. Климент, архиепископ Охридски. Св. Петър, епископ Александрийски (Отдание на Въведение Богородично) Празнуват: Климент, Клементина



26.11 (събота): Преподобни Алипий Стълпник. Преподобни Яков Отшелник. Св. Стилиан Пафлагонийски. Празнуват: Стилиан/а, Стилиян/а, Стелян, Стела, Стилян, Щерян/а, Щилиан/а, Щилиян/а



27.11 (неделя): 13-та Неделя след Неделя подир Въздвижение. Преподобни Теодосий Търновски. Св. великомъченик Яков Персиец. Преподобни Паладий. Празнуват: Теодоси, Теодосия



28.11 (понеделник): Св. преподобномъченик Стефан Нови. Св. мъченик Иринарх. Св. 15 свещеномъченици Тивериополски. Св. мъченик Христо, българин. Преподобномъченици Сократ и Комасий



29.11 (вторник): Св. мъченик Парамон и 370 мъченици. Св. мъченик Филумен. Преподобни Акакий Синайски



30.11 (сряда): Св. апостол Андрей Първозвани (Андреевден) Празнуват: Андрей, Андреа, Андрейко, Андрея, Андриян/а, Андро, Дешка, Първан, Пръвка, Силен, Храбрин, Храбър